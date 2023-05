And the winner is: Die US-Bank First Republic geht an den Wall-Street-Giganten J.P. Morgan. Die Behörden hatten das schwer angeschlagene Institut erst jüngst unter Konkursverwaltung gestellt und über das Wochenende auktioniert. J.P.-Morgan-Chef Jamie Dimon triumphiert, denn er übernimmt eine Bank, die bis vor Kurzem selbst noch zu den Top 15 der Branche in den USA zählte. Mal wieder, denn Dimon hatte schon in der Finanzkrise 2008 als Retter triumphiert.