China hat in den vergangenen Jahren enorme Summen in seine Infrastruktur gepumpt. Die Investitionen haben indessen nicht in allen Regionen für Wohlstand gesorgt. Einige Landesteile sind abgehängt und hoch verschuldet – der Regierung in Peking mangelt es an guten Lösungsoptionen: Warum Chinas Schuldenkrise unangenehm zu werden droht.