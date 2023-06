In freudiger Erwartung: Einer der Gründe, warum der Dax heute neue Bestmarken erreichte, waren sicher auch die Aktien von Rheinmetall . Die Papiere reagierten mit deutlichen Gewinnen auf Aussagen von Konzernchef Armin Papperger , demzufolge der Rüstungskonzern kurz vor einem Milliardenvertrag mit der Bundesregierung steht. "Das wird das beste Jahr im Auftragseingang sein ever", frohlockte der CEO.

"Am Leben": Immer wieder gibt es Spekulation über das Wohlbefinden von Alibaba-Gründer Jack Ma, der 2020 bei der chinesischen Regierung in Ungnade fiel. Nun hat sich Alibaba-Präsident Michael Evans zu dem Fall geäußert und sagt: "Jack ist am Leben. Es geht ihm gut." Demnach soll Ma sich in Japan aufhalten, aber auch immer mehr Zeit in China verbringen.