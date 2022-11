Liebe Leserin, lieber Leser,

die Übergabe eines Familienunternehmens an die folgende Generation verläuft nicht immer reibungslos, jüngste Beispiele wie Oetker oder Knorr-Bremse belegen das. Jetzt steht erneut ein Wachwechsel an: Heinrich Weiss will sich zurückziehen. Weiss, ehemals Präsident des BDI, ist Haupteigentümer des weltgrößten Stahlwerksherstellers SMS Group mit Stammsitz in Düsseldorf, den er im Laufe von 50 Jahren an der Spitze von einem 120-Millionen-D-Mark- zu einem 2,6-Milliarden-Euro-Umsatz-Konzern machte. Oder wie Weiss es ausdrückt: "Ich bin praktisch 50 Jahre im Hamsterrad gelaufen."