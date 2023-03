Viele fühlten sich an den Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers erinnert, auf den vor 15 Jahren die globale Finanzkrise folgte. Drohten auch jetzt systemische Risiken, gar weitere Bank-Runs, wenn am Montag die Banken wieder öffneten?

Am Sonntagabend kündigten die US-Behörden schließlich an, sämtliche Einlagen des Instituts zu schützen. Dennoch machte sich am deutschen Aktienmarkt heute Panik breit: Der Dax verlor zeitweise fast 500 Punkte und stürzte unter die Marke von 15.000 Zählern. Vor allem Finanzwerte standen unter Druck. Der Kurs der Commerzbank brach in der Spitze um 16 Prozent ein.