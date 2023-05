Genau diese Frage beschäftigte auch meine Kollegen Margret Hucko und Martin Noé, die zu Benko und seinen Aktivitäten in der momentanen Umbruchphase im Immobiliengeschäft recherchiert haben. Ergebnis: Benko, der in der Vergangenheit große Erfolge, aber auch schwierige Zeiten erlebt hat (Stichwort: zweimalige Insolvenz von Galeria Karstadt Kaufhof), hat den Ernst der Lage offenbar erkannt. Eine gerade erst testierte Bilanz der Signa zeigt, dass die Immobilienwerte des Unternehmens – darunter prominente Objekte wie das KaDeWe in Berlin oder der gegenwärtig in Hamburg entstehende Elbtower – bereits um bis zu knapp 10 Prozent gesunken sind. Die Finanzierung sieht zwar noch stabil aus, mit Kreditquoten von teilweise deutlich unter 50 Prozent. Das liegt aber vor allem daran, dass die Investoren bereits im vergangenen Sommer eine Milliarde Euro frisches Kapital nachgeschossen haben, so Hucko und Noé.