wer an Russland denkt, denkt meist an den Angriff auf die Ukraine und daran, wie brutal Kreml-Machthaber Wladimir Putin jede Kritik daran unterdrückt. Denkt der österreichische Unternehmer und Multi-Aufsichtsrat Siegfried Wolf an Russland, denkt er offenbar auch an günstige Kaufgelegenheiten: Der Eigentümer von Steyr Automotive bot nicht nur für Volkswagens ehemalige Autofabrik im russischen Kaluga, sondern wollte dort auch das Reifenwerk von Continental übernehmen. Zum Schnäppchenpreis, versteht sich. Der langjährige Vertraute des russischen Milliardärs Oleg Deripaska, der auch im Aufsichtsrat der Familienholding Porsche SE sitzt, wollte offenbar gleich ein kleines Automobilkombinat in Russland aufbauen.

Doch in beiden Fällen kam "Siggi" nicht zum Zuge. Der Versuch, sich die Nöte westlicher Konzerne in Russland zunutze zu machen, kam vor allem bei Continental nicht gut an. Schließlich kennt Wolf, aktuell Chefaufseher bei der Conti-Abspaltung Vitesco, den wahren Wert der Reifenfabrik nur zu gut.

Dass sich Wolf zudem mit einem Brief bei Kriegstreiber Putin persönlich anbiederte, irritiert auch manchen Entscheider bei Volkswagen. Immerhin hat Genosse Wolf durch sein Mandat bei der Porsche SE Kenntnis über Interna. Meine Kollegen Michael Freitag und Martin Noé erklären, wie der Druck auf Wolf wächst – und welche mächtigen Freunde er noch hat.