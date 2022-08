Heinrich Hiesinger stand jahrelang an der Spitze des Thyssenkrupp-Konzerns – dann wollten Investoren und Aufsichtsräte nicht mehr so, wie er gern wollte, und Hiesinger trat ab. Und was macht er heute? Kollege Thomas Werres beschreibt einen Hiesinger, der zufrieden wirkt in seinem neuen, Post-Thyssen-Leben. Der 62-Jährige tut einerseits, was viele Ex-Manager tun: Er sitzt in verschiedenen Aufsichtsräten, etwa bei BMW sowie der Deutschen Post. Das Kontrollgremium des Autozulieferers ZF Friedrichshafen leitet er sogar. Daneben investiert Hiesinger gemeinsam mit seiner Gattin in Start-ups. Welchen Fokus die beiden dabei haben, und mit welchen weiteren Wirtschaftspromis sie dabei kooperieren, erfahren Sie auf manager-magazin.de .