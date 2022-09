Russlands Rohstoffeinnahmen übersteigen Kriegskosten: In den ersten sechs Monaten des Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Russland 158 Milliarden Euro mit dem Export von Öl, Gas und Kohle verdient. Das ist mehr, als das Land Schätzungen zufolge für den Krieg ausgibt. Das hat die in Finnland ansässige unabhängige Forschungsorganisation "Centre for Research on Energy and Clean Air" (Crea) ausgerechnet.