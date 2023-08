Unser aktuelles Verhältnis zu China kann man aus zwei Richtungen betrachten. Chinesische Elektroauto-Hersteller wie BYD, Nio und Great Wall drängen auf den deutschen Markt. Nun treibt auch der chinesische Smartphone-Riese Xiaomi seine Elektroautopläne voran . Wie sollen deutsche Autohersteller darauf reagieren? Mein Kollege Ingmar Höhmann erklärt, was die von Vordenker Clayton Christensen geprägte Disruptionstheorie in solch einem Fall empfiehlt .

Gleichzeitig stehen auch die Unternehmen in der chinesischen Heimat – und damit die kommunistische Parteiführung um Xi Jinping – mächtig unter Druck. Der Boom der chinesischen Wirtschaft scheint vorbei, die Fabelzahlen der Vergangenheit scheinen unerreichbar, zu sehen zuletzt am Beben im Immobiliensektor. Das sorgt für Unruhe in der Bevölkerung, zumal die Jugendarbeitslosigkeit inzwischen Rekordhöhen erreicht. Deutlich wird so: Das Aufstiegsversprechen der vergangenen Jahre gilt nicht mehr. Die Gemengelage beschreibt in einem Hintergrundstück Georg Fahrion, der China-Korrespondent des "Spiegel", dessen Analyse ich Ihnen zur Lektüre empfehle: Chinas verzweifelte Generation.