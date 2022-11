Liebe Leserin, lieber Leser,

diverse Gewinnwarnungen, hohe Verluste und ein zunehmender Kapitalbedarf haben Siemens Energy in einen Schadensfall der deutschen Industrie verwandelt. Seit dem Börsengang im September 2020 ist die Marktkapitalisierung um 42 Prozent auf rund neun Milliarden Euro gesunken. Dabei ist das, was Siemens Energy anbietet, von Turbinen für Gaskraftwerke über Umspannwerke und Hochspannungsutensilien bis hin zu Windkraftanlagen, in Zeiten der Energiewende so nötig wie nie zuvor.