Die deutsche Wirtschaft und das China-Risiko: An diesem Freitag wird Bundeskanzler Olaf Scholz zum Kurzbesuch in China weilen, in dem Land also, in dem für die deutsche Wirtschaft derzeit mehr auf dem Spiel steht als in jedem anderen. Insbesondere der schwelende Konflikt zwischen der Volksrepublik und den USA bringt viele deutsche Unternehmen in eine prekäre Lage: Auf der einen Seite der chinesische Aufsteiger, der die Vorherrschaft in Schlüsselindustrien anstrebt und die Kaufkraft seines gigantischen Binnenmarkts gezielt als Druckmittel einsetzt. Und auf der anderen das amerikanische Imperium, das nichts unversucht lässt, seine globale Dominanz zu verteidigen. Die Kollegen Eva Buchhorn und Dietmar Palan beschreiben eindrücklich , wie beide Großmächte in diesem Ringen versuchen, die hiesige Konzernwelt auf ihre Seite zu zwingen. Der Konflikt bedroht damit das deutsche Erfolgsmodell, so das Fazit. Manchem Konzern droht gar die Aufspaltung. Viel hängt nun an der angekündigten nationalen China-Strategie der Bundesregierung.