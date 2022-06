Ist es Liebe oder ein Job? Raten Sie mal spontan: Was sind die schlagkräftigsten drei Faktoren für Mitarbeiterbindung und Engagement? Eine Erhebung, für die 50.000 Erwerbstätige befragt wurden, zeigt: Es ist nicht die Bezahlung, nicht die tolle Kantine, nicht die sympathischen Kollegen. All diese Faktoren sind relevant. Aber keiner war so signifikant wie die Antworten auf die folgenden drei Fragen: War ich vergangene Woche jeden Tag mit Freude bei der Arbeit? Hatte ich jeden Tag die Möglichkeit, meine Stärken einzusetzen? Gibt mir die Arbeit Gelegenheit, das zu tun, was ich gut kann und was ich liebe? Der Bestseller-Autor Marcus Buckingham hat im Harvard Business manager aufgeschrieben, wie Unternehmen Jobs so gestalten, dass sie mehr Freude machen. Seinen Text "Lieben Sie Ihre Arbeit?" finden Sie hier.