Auch hier bewegt uns das Thema Shanghai. Tesla hat übers Osterwochenende den Bau einer neuen Batteriefabrik in der Stadt angekündigt. Was in der angespannten politischen Lage prompt die US-Politik alarmierte. Mike Gallagher (39), Republikaner und Chef des China-Komitees im Repräsentantenhaus, zeigte sich "zutiefst besorgt". Seine Erkenntnis: "Tesla scheint völlig abhängig zu sein a) von der Großzügigkeit der US-Bundesregierung in Form von Steuererleichterungen und b) vom Zugang zum chinesischen Markt."