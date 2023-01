Zu früh gefreut an der Börse: Seit Anfang Oktober ist der deutsche Leitindex um rund 30 Prozent gestiegen. Damit hat der Dax wichtige US-Indizes abgehängt: Nasdaq und S&P 500 legten im gleichen Zeitraum jeweils nur rund 10 Prozent zu. Doch ist die Outperformance der deutschen Unternehmen gerechtfertigt? "Auf dem aktuellen Kursniveau gehen Investoren davon aus, dass es keine Rezession geben wird", sagt Sven Streibel, Aktienexperte bei der DZ Bank. "Mehr noch: Sie erwarten ein Gewinnplus in diesem Jahr von durchschnittlich 10 Prozent." Das sind zwei sehr optimistische Annahmen. Für Anleger also Grund genug, in dieser Woche besonders aufmerksam auf die beginnende Berichtsaison in Deutschland zu schauen. Sollten die Dax-Unternehmen nicht positiv überraschen, drohen neue Rückschläge an der Börse: Mein Kollege Christoph Rottwilm hat alles Wichtige über die Wochen der Wahrheit am deutschen Aktienmarkt für Sie zusammengefasst.