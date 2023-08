Für Wolfgang Reitzle tickt die Uhr: Im April kommenden Jahres will er sein Amt als Aufsichtsratschef des Autozulieferers Continental abgeben, das letzte große Mandat seiner langen Karriere. Doch noch ist der Job nicht getan: Reitzle möchte den Konzern aufspalten, sieht die Zukunft im Traditionsgeschäft mit Reifen und Gummi und plant, andere Bereiche vor allem aus dem Automotive-Geschäft abzustoßen. Ein gewaltiges Projekt also. Was genau Reitzle und der Vorstand um Nikolai Setzer da im Geheimen mit Conti vorhaben, haben meine Kollegen Michael Freitag und Claas Tatje recherchiert: New Conti – wie der Autozulieferer neu aufgestellt werden soll . An der Börse jedenfalls wurde das Stück bereits aufmerksam gelesen – der Aktienkurs von Continental stieg nach der Veröffentlichung kräftig an.