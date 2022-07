Flugzeuge und die CO2-Emissionen: Bis 2050 will die Europäische Union klimaneutral werden, Deutschland will dieses Ziel bereits 2045 erreichen. Auch die Luftfahrtbranche muss daher ihre CO 2 -Emissionen deutlich reduzieren – und das bei steigender Nachfrage. Alternative Antriebsarten wie Wasserstoffjets oder Elektroflugzeuge stecken allerdings noch in der frühen Entwicklung. Hoffnungsträger sind die sogenannten Sustainable Aviation Fuels, also synthetische Kraftstoffe, die ohne die Verwendung von fossilen Energiequellen hergestellt und in den heutigen Flugzeugturbinen verbrannt werden können. Wir haben uns einmal angeschaut, wie diese Treibstoffe funktionieren und vor welchen Problemen Hersteller und Fluggesellschaften noch stehen: "Wie die Luftfahrt sauber werden will."