Wie man durch besseres Bauen Energie spart: Windräder und Wärmepumpen allein werden die deutschen Energieprobleme nicht lösen, sagt Lamia Messari-Becker, Expertin für nachhaltiges Bauen. Sie plädiert für mehr Kreativität beim Klimaschutz: Die Professorin für Bauphysik erklärt, warum der Einsatz einer Wärmepumpe in einem ungedämmten Gebäude Irrsinn ist und warum viele politische Vorgaben den Klimaschutz eher erschweren als ermöglichen. Sie sieht dennoch enormes Potenzial im Bau- und Wohnsektor. Bereits durch einen Gang in den Heizungskeller ließen sich 25 Prozent der Wärmeenergie sparen, so die Expertin. Allen, die ein Haus bauen, ein Haus energetisch umbauen oder schlicht und einfach einen guten Teil Wärmeenergie in diesem Winter sparen wollen, sei das Interview mit Messari-Becker auf manager-magazin.de wärmstens empfohlen.