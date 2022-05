US-Notenbank will Inflation notfalls "aggressiv" bekämpfen: Fed-Chef Jerome Powell will den Leitzins so lange heraufsetzen, bis die Inflation von derzeit rund 8 Prozent in den USA wieder unter Kontrolle ist. Es müsse "klare und überzeugende" Anzeichen dafür geben, dass der Preisauftrieb nachlasse, sagte Powell. Falls es nicht dazu komme, werde die US-Notenbank auch ein aggressiveres Vorgehen prüfen. Bereits im Juni und im Juli könnte die Fed den Leitzins um jeweils einen halben Prozentpunkt weiter erhöhen.