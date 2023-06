Wer hat da wohl am besten gepokert? In Berlin besiegelten Bundeskanzler Olaf Scholz und Intel-Chef Pat Gelsinger heute die Pläne des US-Techriesen, zwei neue Chipfabriken in Magdeburg zu errichten. Nach langem Verhandeln, Zögern und Hinhalten soll also mit dem Bau begonnen werden, was bedeutet: Deutschland beziehungsweise die Region in Sachsen-Anhalt bekommt die Fabriken und damit insgesamt voraussichtlich mehrere Tausend neue Arbeitsplätze – und Intel bekommt eine Unterstützung von zehn Milliarden Euro vom Staat. Damit fließen noch einmal deutlich mehr als die ursprünglich vorgesehenen 6,8 Milliarden Euro an Subventionen, was Intel-Chef Gelsinger mit den im Zuge der Inflation gestiegenen Kosten rechtfertigt. Mit 30 Milliarden Euro sind die Gesamtkosten für das Projekt inzwischen fast doppelt so hoch wie anfangs geplant.