An der SAP-Spitze ist das nicht das einzige Führungsproblem. Aufsichtsratschef Hasso Plattner steht seit geraumer Zeit in der Kritik, weil er seine Amtszeit wie einen Kaugummi in die Länge zieht und auch sonst gern den Alleingang wählt. Dabei gäbe es eigentlich große Aufgaben zu bewältigen: SAP muss zukunftsfähig gemacht werden. Das einträgliche Lizenzgeschäft soll einem tragfähigen Cloud-Business weichen. Zudem gilt es, die Hinterlassenschaften von Klein-Vorgänger Bill McDermott aufzuräumen, der in seinen nahezu zehn Jahren an der SAP-Spitze in einer regelrechten Übernahme-Bonanza mehr als 30 Firmen akquirierte.