Und dass es nicht nur Angestellte in der Tech-Branche treffen kann, zeigt das Beispiel EY: Auch die angeschlagene Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft will hunderte Stellen in Deutschland streichen. Hintergrund ist hier allerdings nicht die Rezession, sondern eher die schmerzvolle Verwicklung in den Wirecard-Skandal, wo EY bekanntlich lange die Bücher prüfte.