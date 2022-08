"Investiere bei einem Goldrausch nicht in die Goldgräber, sondern in Schaufeln", lautet eine bekannte Weisheit des legendären Börsianers André Kostolany. Der aktuelle "Goldrausch" spielt sich am Chipmarkt ab, wo Halbleiter so knapp sind, dass deswegen schon ganze Fabriken zeitweise stillgelegt werden mussten. Ein Unternehmen, das die "Schaufeln" in diesem Boom produziert, ist ASML. Der niederländische Konzern stellt jene Maschinen her, die zur Chipproduktion benötigt werden, und ist damit das "wichtigste Unternehmen, von dem man nie gehört hat", so die "New York Times". Nun, ganz unbekannt ist ASML natürlich nicht – als wertvollster Techkonzern Europas. Wie ASML das geschafft hat? "Dank Weitblick, Durchhaltevermögen und der Konzentration auf ein schmales aber lukratives Segment", schreibt Kollegin Mirjam Hecking. Und Spoiler: Zwei berühmte deutsche Mittelständler waren in entscheidender Weise auch an dem Aufstieg beteiligt. Die ausführliche Recherche über den ungewöhnlichen Tech-Konzern finden Sie auf manager-magazin.de .