Explodierende Verbraucherpreise: Die Inflationsrate in den USA ist mit 9,1 Prozent auf den höchsten Stand seit November 1981 gestiegen . Das ist deutlich mehr als von Ökonomen erwartet. Damit steigt der Druck auf die US-Notenbank Federal Reserve noch einmal deutlich – sie wird wohl noch in diesem Monat einen weiteren kräftigen Zinsschritt um 0,75 Prozentpunkte wagen. Der Euro-Kurs fiel kurz nach der Mitteilung erstmals seit 2002 auf unter einen US-Dollar, der deutsche Leitindex Dax weitete seine Verluste aus .

Milliardenschwere Pleite: Der Hedgefonds Three Arrows Capital, einst einer der wichtigsten Player am Markt für Kryptowährungen, hat in den USA einen Antrag auf Gläubigerschutz gestellt. Der jüngste Ausverkauf bei den Kryptowährungen hat das Unternehmen in den Abgrund gerissen. Der 2012 gegründete Hedgefonds verwaltete noch im April dieses Jahres eigenen Angaben zufolge etwa drei Milliarden US-Dollar. Ob die Investoren je ihr Geld wiedersehen, ist fraglich. Die Gründer sind offenbar abgetaucht.