das hätten wir, zugegeben, am Anfang des Jahres auch nicht gedacht: Dass der RWE-Chef zu einem der wichtigsten Posten des Landes wird. Ist in Zeiten von Energiekrise und -wende aber eindeutig so. Unsere Versorgungssicherheit hängt in entscheidendem Maße von Markus Krebber ab, dem neuen CEO des Energiekonzerns. Ohne Krebbers Investitionsplan für erneuerbare Energien könnte die Bundesregierung ihre Klimaziele gleich zu den Akten legen. Und würde der Topmanager nicht mit seiner Braunkohle und Atomkraft aushelfen, drohte in diesem Winter wohl ein Energienotstand.