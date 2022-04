Mit der Welt der Superreichen kennt sich Brooke Harrington aus wie kaum jemand anderes. Selbst gelernte Vermögensverwalterin, grub sie sich durch zahlreiche Interviews mit persönlichen Beratern von Millionären und Milliardären tief in die Themen Geldwäsche und heimliche Milliardenvermögen ein. Ihr Buch "Capital without Borders. Wealth Managers and the One Percent" aus dem Jahr 2016 wurde zum Bestseller.