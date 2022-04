An das Treffen mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris und dem US-Senator Lindsey Graham wird sich Oliver Zipse noch lange erinnern. Der BMW-Chef saß Mitte Februar in zunächst entspannter Frühstücksrunde mit mehreren US-Politikern beisammen, als ihn Graham anschließend beiseite nahm und über drei Punkte informierte. Erstens: Die russische Armee werde in wenigen Tagen in die Ukraine einmarschieren. Zweitens: Die Europäer würden den Preis dafür zahlen. Drittens: Die Chinesen würden das eventuell nutzen, um Taiwan einzunehmen. Für Zipse kündigte sich bereits in diesem Moment jene Zeitenwende an, die Kanzler Olaf Scholz wenig später im Deutschen Bundestag ausrief.

Für Zipse wie für alle anderen Wirtschaftschefs gilt seitdem: Keine Entscheidung mehr ohne geostrategische Analyse. Jede Werksansiedlung, jeder Vertriebsplan muss ab sofort auch politisch beurteilt werden. Die neue Wirtschaftswelt wird komplexer, unberechenbarer – und sie wird wahrscheinlich eine geschwächte deutsche Wirtschaft hinterlassen. Wirtschaftsminister Robert Habeck ist derzeit regelmäßiger Gesprächspartner der Bosse: Dabei geht es nicht nur um neue Sanktionen gegen Russland und deren Folgen, sondern auch um Rohstoffe, Energiepreise, Lieferketten und um eine mögliche Rezession.

Für Deutschlands Industrie, jahrzehntelang verwöhnt durch offene Weltmärkte, ist das ein täglicher Höllenritt. Welche Schritte Deutschlands Wirtschaftslenker jetzt gehen müssen, haben unsere Kollegen Michael Freitag und Katharina Slodczyk recherchiert. Ihren Text über die neuen Regeln der Kriegswirtschaft lesen Sie hier.