Apropos Sommerurlaub: Beim Rosé mit Blick auf den Horizont stellen sich ja oft ein paar grundsätzliche Fragen. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und zwar allgemein und auch beruflich, wenn es nach den Ferien weitergeht. In diesem Sommer dürften viele darüber sinniert haben, was sie eigentlich besser können als eine Maschine. Wie lange werde ich meinen Job noch ausüben, bevor die KI übernimmt?

Wissenschaftlich beschäftigt sich Das Narayandas, BWL-Professor an der Harvard Business School, mit diesem Thema. Er hat in Boston sogar einen ganzen MBA-Kurs zu der Frage entwickelt, wann welche Aufgaben in Unternehmen automatisiert werden können. Gemeinsam mit dem Unternehmer Fabrizio Fantini stellt er seine Erkenntnisse vor und bietet Fallbeispiele sowie drei konkrete Analyseansätze, um Antworten auch für Ihre Situation zu finden. Beruhigend: Wir Menschen haben die bessere Intuition – und es kommt auf die Balance an.