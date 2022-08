Mercedes-Benz hat sich explizit eine Luxusstrategie verpasst, auch andere Hersteller wollen künftig mehr große, teure Autos verkaufen und nehmen kleinere Modelle aus dem Programm. Durchschnittskunden können da den Eindruck bekommen, die Autobauer seien an ihnen nicht mehr interessiert. Und selbst die Mitarbeiter der Konzerne befürchten womöglich, dass sie sich die Autos, an deren Herstellung sie beteiligt sind, bald nicht mehr leisten können. Die Frage ist jedoch: Was steckt hinter dem Luxustrend in der Autobranche? Warum schielen plötzlich alle Anbieter so sehr auf die vermögende Klientel? Kollege Michael Freitag hat darüber mit Christian Malorny gesprochen, einem Berater bei der Consultingfirma Kearney und ausgewiesenen Kenner der Branche. Er erklärt nicht nur, warum Luxus boomt, sondern auch, warum die Autohändler die Verlierer des Trends sind .