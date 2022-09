Für all jene, die sich schwertun, in der umfangreichen Ansammlung an Krisenfaktoren dieser Tage noch den Überblick zu behalten, ist unser Kollege Christoph Rottwilm in die Details eingestiegen. Er hat 13 Phänomene ausgemacht, die der Menschheit und der Wirtschaft gerade die Existenz verleiden. Etliche dieser Probleme schwelen seit Jahren vor sich hin, gewinnen aber aktuell an Dringlichkeit. Der Klimawandel und die Schuldenkrise der armen Länder gehören dazu, auch der Konflikt zwischen China und Taiwan. Und in Deutschland – im Moment noch weniger existenziell – der durch den demografischen Wandel ausgelöste Fachkräftemangel.