Wie Führungskräfte durch Krisen kommen: "Nichtwissen ist unsere Normalität", sagt Elisa Resconi, Professorin an der Technischen Universität München und eine der weltweit führenden Astrophysikerinnen. "Wir Wissenschaftler können vielleicht 5 Prozent des Universums entschlüsseln. Die restlichen 95 Prozent definieren wir als dunkel. Wir haben keine Idee, was dort passiert." Unwissenheit wird auch für viele Managerinnen und Manager das neue Normal in einer Welt voller Krisenherde, in der Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit herrschen. Woher kommt die nächste Krise? Und wie wird sie sich auswirken? Was tun, wenn man vor lauter Komplexität nicht mehr weiterweiß? Unsere Kollegin Elisabeth Schönert hat sich auf die Suche begeben – und einen Dax-Chef, eine Spitzenphysikerin, einen Topheadhunter und einen Starcoach getroffen, die ihr verraten haben, wie sie trotzdem gute Entscheidungen treffen.