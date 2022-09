Geholfen haben Heckrath-Rose unter anderem eine Verkleinerung des Angebots und eine Tauschbörse mit der Konkurrenz. So etwas habe es in der Geschichte des Unternehmens noch nie gegeben. "Ich glaube, dass es nur so geht." Unternehmen müssten in der Krise zusammenarbeiten, auch wenn sie normalerweise Konkurrenten seien. Wie intensiv der Betriebswirt derzeit über eine Produktion in Europa nachdenkt, wie er mit Angeboten von Finanzinvestoren umgehen würde und wie er auf den Mangel an Fachkräften reagiert, hat der Rose-Bikes-Geschäftsführer unserem Kollegen Lutz Reiche im Interview erzählt.