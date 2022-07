Um den Abstand zur Konkurrenz nicht zu verlieren, will der seit 2019 amtierende Berger-Chef Stefan Schaible rund 400 Millionen Euro in die Digitalisierung und die Nachhaltigkeitskompetenz des Unternehmens investieren. Das benötigte Kapital soll ein Anteilsverkauf an externe Investoren erbringen, wie unser Chefredakteur Sven Clausen erfahren hat. Demnach spielt der Oberberater mit dem Gedanken, die Firma in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien umzuwandeln – durch die neue Gesellschaftsform würden die Berger-Partner weiterhin die Kontrolle behalten. Sogar ein Börsengang ist denkbar.