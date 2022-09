Doch nicht nur die Aktien von Energieunternehmen rauschten in die Tiefe. Auch die Papiere von Autobauern, Industrie- und Chemiefirmen knickten ein. Warum die Gaskrise das Zeug hat, auf sämtliche Bereiche der Weltwirtschaft überzugreifen, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Wer nun angesichts der Turbulenzen am Aktienmarkt Zuflucht in Anleihen sucht, der sei gewarnt, denn hier zeichnet sich gerade eine historische Wende ab: Erstmals sseit drei Jahrzehnten hat sich der Markt für globale Anleihen wieder in einen Bärenmarkt verwandelt, die Kurse gaben also im Vergleich zum vorangegangenen Hoch um mindestens 20 Prozent nach. Woran das liegt und welche Chancen wiederum in der drohenden Rezession liegen, hat Kollege Helmut Reich für Sie aufgeschrieben: "Zeitenwende am Anleihenmarkt."