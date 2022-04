US-Zinsen steigen: Die Anhebung des US-Leitzinses in den kommenden Wochen wird immer wahrscheinlicher. Die US-Notenbank Fed will den Schritt voraussichtlich auf ihrer Sitzung im Mai gehen, kündigte Fed-Chef Jerome Powell heute auf der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds in Washington an. Ein halber Prozentpunkt ist im Gespräch. Bis zum Jahresende könnte der Leitzins sogar auf bis zu 3,0 Prozent steigen. Die Fed will sich auf diese Weise dem Inflationsdruck entgegenstemmen und eine Rezession vermeiden. Die Börsen reagierten bis zum Mittag weltweit mit leichtem Abwärtstrend.