Die Zeichen in Deutschland stehen auf Rezession, besonders die Industrie leidet. Aber andernorts sieht es längst nicht mehr so übel aus wie noch vor einigen Monaten. Laut neuer IWF-Prognose wird Deutschland 2023 die einzige große Volkswirtschaft sein, die schrumpft. Für den Rest der G7-Staaten haben sich die Aussichten etwas verbessert: Die Inflation lässt erkennbar nach, der befürchtete Crash ist - trotz Bankenbeben - ausgeblieben. Vor dem richtungweisenden Zinsentscheid der Fed am heutigen Abend sehen plötzlich viele Analysten eine "soft landing" in den USA zum Greifen nah: Die Teuerungskräfte scheinen allmählich gebrochen; die Notenbanker um Jay Powell werden die Leitzinsen heute wohl nochmals um 25 Basispunkte erhöhen - könnten aber erkennen lassen, dass es damit nun gut ist.