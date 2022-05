Inflationsrate in Eurozone springt über die Marke von 8 Prozent: Explodierende Preise für Energie und Lebensmittel haben die Teuerungsrate in der Eurozone im Mai auf ein Rekordhoch von 8,1 getrieben. EZB-Chefin Christine Lagarde hat ein Ende der Negativzinsen angekündigt, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Stark steigende Zinsen dürften mittelfristig vor allem in den hoch verschuldeten Ländern Südeuropas zu einem Problem werden.

Razzia bei Deutscher Bank und DWS: Ermittler der Frankfurter Staatsanwaltschaft, der Finanzaufsicht und des Bundeskriminalamts haben am Dienstag die beiden Zentralen der Deutschen Bank und der Fondsgesellschaft DWS in Frankfurt am Main durchsucht. Sie werfen den beiden Unternehmen Kapitalanlagebetrug und sogenanntes "Greenwashing" vor: Sie sollen Finanzprodukte als umweltfreundlicher und nachhaltiger ausgegeben haben, als sie tatsächlich sind.