Der Auszug der deutschen Industrie: Explodierende Energiepreise drücken immer mehr deutsche Unternehmen an die Wand. Der Anreiz, den Standort zu verlassen, bekommt dadurch einen neuen Schub. Der Auto- und Luftfahrtzulieferer Otto Fuchs zum Beispiel gilt als Hidden Champion in der Branche und will in Deutschland bleiben – eigentlich. Noch ist der größere Teil des Energiebedarfs preislich abgesichert, erzählt der Beirats-Vorsitzende Hinrich Mählmann. Doch die Verträge laufen nur bis ins nächste Jahr. "Wenn man dann zu weiter steigenden Preisen Gas und Strom einkaufen muss", sagt Mählmann, "dann ist eine Produktion in Deutschland nicht mehr sinnvoll." Das von der Ampelkoalition verabschiedete dritte Entlastungspaket hält Mählmann für "deutlich zu kurz gesprungen". Wie sich ein Abschied von Unternehmen wie der Fuchs KG aus Deutschland verhindern ließe, berichtet meine Kollegin Eva Buchhorn.