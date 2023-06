Covestro lehnt Übernahmeangebot ab: Der im Dax notierte Kunststoffhersteller Covestro hat Insidern zufolge ein erstes Übernahmeangebot des staatlichen Ölkonzerns Abu Dhabi National Oil (Adnoc) abgelehnt . Covestro habe Adnoc-Chef Sultan Ahmed Al Jaber in einem Brief mitgeteilt, dass das Angebot in Höhe von fast elf Milliarden Euro zu niedrig sei, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Spekulationen am Markt, dass Adnoc bald ein verbessertes Angebot vorlegt, trieben am Donnerstag die Covestro-Aktie weiter in die Höhe. Dass Kühne oder Samwer einsteigen, dürfte – trotz Anlagedruck – übrigens unwahrscheinlich sein.

Britische und türkische Notenbank hebt Leitzins kräftig an: Die Bank of England hat den Leitzins überraschend kräftig angehoben – von 4,5 auf 5 Prozent. Es ist die 13. Zinserhöhung seit 2021. In Großbritannien kämpfen die Währungshüter mit einer hartnäckig hohen Inflation, die im Mai knapp 9 Prozent betrug. In Deutschland waren es rund 6 Prozent. Die steigenden Zinsen bringen in Großbritannien immer mehr Immobilienbesitzer in Bedrängnis, deren Hypotheken in der Regel eine geringere Laufzeit haben als in Deutschland. Der britische Zinsschritt ist aber nichts gegen das, was die neue Chefin der türkischen Notenbank heute machte: Hafize Gaye Erkan setzte den Leitzins von 8,5 auf 15 Prozent herauf.