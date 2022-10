Oft tröpfelt es nur ein wenig, ehe auf einmal sehr viel kommt: Der Vergleich mit der Ketchup-Flasche passt zu Teslas monatlichen Neuzulassungsbilanzen in Deutschland. Konstanz Fehlanzeige. Im September strömte es so richtig: 9846 Zulassungen für das Model Y, klarer Platz 1 in der Bestsellerliste , sogar vor dem VW Golf (7095). Was überschwemmt da erst den Markt, wenn das Werk in Grünheide einmal stabil läuft?

Deep Drive der Woche: Mein Auto vs. kein Auto

Coronapandemie und steigende Energiepreise verändern das Mobilitätsverhalten der Deutschen. Dem Digitalverband Bitkom zufolge verlieren das eigene Auto, aber auch der ÖPNV an Boden. Fahrräder boomen dagegen. Ein Abgesang auf das Privatauto wäre aber verfrüht: 36 Prozent der Pkw-Besitzer würden sich unter keinen Umständen von ihrem Fahrzeug trennen.