13.000 Beschäftigte, 375 Millionen Euro Gewinn vor Zinsen und Steuern und 3,4 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2021, dem zwölften Rekordjahr in Folge: das ist die Firma Viessmann im nordhessischen Allendorf. In den vergangenen Jahrzehnten avancierte das Unternehmen zum zweitgrößten Anbieter von Heiz- und Kühlgeräten in Deutschland, nach Bosch zwar, aber inzwischen vor dem Erzrivalen Vaillant. Der Mann, der sich diesen Erfolg auf die Fahnen schreiben kann, heißt Martin Viessmann. Mit Ausdauer, Biss und Hartnäckigkeit machte er aus dem väterlichen Betrieb einen Milliardenkonzern – eine Leistung, für die ihn eine Jury in diesem Jahr in die Hall of Fame der deutschen Wirtschaft berufen hat. Auf manager-magazin.de lesen Sie das Porträt, das Kollegin Kirsten Bialdiga von Martin Viessmann verfasst hat.