Beim E-Auto-Laden in Nordamerika schien die Konkurrenz zuletzt vor Tesla zu kapitulieren. Einer nach dem anderen kündigte an, die eigenen Modelle für Teslas Ladetechnik zu öffnen. Ganz so kampflos wollen einige Musk und Co. das Ladegeschäft aber doch nicht überlassen. Mit BMW, GM, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes und Stellantis kündigten am Mittwoch sieben Schwergewichte ein Joint Venture an, das mindestens 30.000 Schnellladepunkte in den Staaten verspricht. Loslegen will der Gegenpol zu Teslas Supercharger-Netzwerk und Volkswagens Ladetochter Electrify America im Sommer 2024.