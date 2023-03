Liebe Leserin, lieber Leser,

der Werdegang von Mark Mateschitz verlief zunächst nach Plan: Ausbildung an einem Privatgymnasium in der Nähe von Salzburg, Matura mit integrierter Maschinenbautechnik-Lehre, schließlich BWL-Studium an der Fachhochschule Salzburg. Danach stand die erste Bewährungsprobe an, er übernahm die Führung einer Brauerei in der Steiermark – und bestand sein Gesellenstück: Er durfte endlich in den Konzern seines Vaters einsteigen: den Energy-Drink-Konzern Red Bull.