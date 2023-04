Die Jugend von heute hat kein Interesse mehr an Autos. Diese weitverbreitete These kann meine Kollegin Margret Hucko nicht bestätigen. Sie war kürzlich Zeugin eines achten Geburtstags mit 13 Kindern. Sie alle zog der als Transportmittel bereitstehende Jeep Wrangler in seinen Bann. Warum der so gar nicht zeitgeistige Offroader den Nachwuchs so sehr begeisterte, lesen Sie hier .

Deepdrive der Woche: Wann und wie kommt die Verkehrswende?

Für 45 Prozent der Weltbevölkerung ist das eigene Auto derzeit das wichtigste Transportmittel. Doch wie wird die Mobilitätswelt im Jahr 2035 aussehen? McKinsey wagt in einer multimedialen Analyse den Blick in die Glaskugel. Spoiler: Private Autos werden den Autoren zufolge auch dann noch auf Platz 1 stehen, doch bei Weitem nicht mehr so deutlich. Und wer nicht mehr selbst fährt, wird zunehmend auch auf Robotaxis zurückgreifen – glauben sie zumindest bei McKinsey .

Geisterfahrer der Woche