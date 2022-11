Das Aussehen von Analysten: Die Chinese University of Hongkong hat in einer Studie herausgefunden, dass Schönheit einen Einfluss auf die Leistung von Börsenanalysten hat. Demzufolge geben attraktivere Analysten genauere Gewinnprognosen für Unternehmen ab und sprechen bessere Aktienempfehlungen aus. Warum das so ist, hat Associate Professor Ying Cao unseren Kollegen vom Harvard Business manager im Interview erzählt .