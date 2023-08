Der möglichst kunstvolle Umgang mit dem Steuerrecht ist seit vielen Jahren eine Art Volkssport in weiten Teilen der Finanzbranche. Vielen Vertretern des Private-Equity-Gewerbes droht ihre Kreativität nun jedoch auf die Füße zu fallen: Staatsanwälte und Steuerfahnder in Bayern finden plötzlich fragwürdig, was seit Jahren gängige Praxis ist. Und so herrscht helle Aufregung in der Szene.