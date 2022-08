Inflation frisst Lohnsteigerungen auf: Die Löhne in Deutschland sind im zweiten Quartal im Schnitt um knapp 3 Prozent gestiegen. Die Verbraucherpreise zogen im gleichen Zeitraum jedoch um 7,6 Prozent an. Deutschlands Arbeitnehmer haben damit unter dem Strich Reallohnverluste von mehr als 4 Prozent hinnehmen müssen, so das Statistische Bundesamt. Die Bundesregierung arbeitet unterdessen an einem Entlastungspaket, um die Bürger in Zeiten hoher Energiepreise und hartnäckiger Inflation zu entlassen. Nach Vorstellungen der SPD gehören dazu ein 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr, Direktzahlungen sowie eine Preisbremse für den Grundbedarf an Energie.