Noch nicht geliefert hat auch Faraday Future. Das US-Elektro-Start-up hat seit dem Börsengang im Juli 2021 über 90 Prozent seines Werts verloren; der Start der Produktion des FF91 musste immer wieder verschoben werden. Nun spitzt sich der interne Zwist zu: Der Hauptinvestor FF Top (Anteil rund 20 Prozent) versucht per Klage , mehrere Aufsichtsratsmitglieder zu entfernen. Das Board hätte "das Unternehmen in den Abgrund getrieben". Ende August hatte Faraday nur noch knapp 50 Millionen Dollar übrig, konnte aber vermelden, dass der FF91 in einem Handyspiel aufgenommen werde. Unklar sei allerdings noch: wann genau .