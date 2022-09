Credit Suisse will Investmentbank aufspalten: Die krisengeplagte Schweizer Großbank erwägt, ihre Investmentbank in drei Teile aufzuspalten . Durch den Verkauf profitabler Teile der Investmentbank könnte eventuell eine Kapitalerhöhung verhindert werden, heißt es in Branchenkreisen. Zehn Prozent der Stellen bei der Großbank stehen auf der Kippe. Eine historische Zäsur.

Weitere Verstaatlichung geplant: Der Bund will, wie seit Mittwoch bekannt, 99 Prozent des in Not geratenen Gasimporteurs Uniper übernehmen. Nun bahnt sich auch die Verstaatlichung eines weiteren Gasimporteurs an: Nach Informationen des "Spiegel" diskutiert die Bundesregierung die Übernahme der Mehrheit von Sefe, der ehemaligen Gazprom Germania.