Starauflauf in New York: Indien ist die aufsteigende Macht der Stunde, auch wenn die Nachhaltigkeit seines Wirtschaftswunders unter Ökonomen umstritten ist. Premier Narendra Modi, der schon oft in den USA war, ist dort seit gestern erstmals Gast für einen mehrtägigen Staatsbesuch. Einer seiner ersten Gesprächspartner in New York outete sich umgehend als "Modi-Fan": Elon Musk will mit Tesla "so schnell wie möglich" groß in Indien investieren. Weitere Gespräche führte Modi unter anderem mit so eigensinnigen Köpfen wie dem Starinvestor Ray Dalio ("Indiens Moment ist gekommen") dem Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Romer und dem Trader, Statistiker und Bestsellerautor Nassim Taleb. Bei den Vereinten Nationen feierte Modi zudem den heutigen Weltyogatag. Die Uno hatten diesen Tag 2014 auf Initiative des damals neuen indischen Premiers eingeführt: Narendra Modi.